400 katonájával tért vissza Európába a koszovói dzsihadista

PRISTINA, 10:28

Olasz titkosszolgálati információk szerint az Iszlám Állam egyik tábornoka, Lavdrim Muhaxheri 400 hűséges katonájával együtt ismét Európában van. A volt NATO-katona és emberei menekülteknek álcázták magukat, így jutottak vissza a kontinensre.

Lavdrim Muhaxheri korábban az ISIS számos propagandavideójában szerepelt: az egyiken egy túszt robbantott fel egy rakétával, egy másikon egy férfit fejezett le. A korábban a NATO szolgálatában álló katona sikeresen elmenekült Szíriából, miután az Iszlám Állam súlyos veszteségeket szenvedett a térségben.

ISIS general is 'back in Europe with 400 trusted soldiers' https://t.co/bN23Qh2LwS pic.twitter.com/uXpzKSFIQS — Daily Mail Online (@MailOnline) 2016. december 29.

A L'Espresso című olasz lap most titkosszolgálati információkra hivatkozva azt állítja, hogy Muhaxheri és 400 katonája, magukat menekülteknek álcázva visszajutottak Európába, Koszovóba. Az Abu Abdullahkét is ismert terrorista vezér nem csak a koszovói ISIS vezetője, de a terrorszervezet egyik legismertebb arca is. Miután 2012-ben elhagyta Szíriát, vezető szerepet vállalt albán dzsihadisták toborzásában és számos propagandavideóban is szerepelt.

Muhaxheri tervei között – az ügyészség szerint – az szerepel, hogy megtámadja az Albániában meccset játszó izraeli válogatottat, valamint merényleteket akar elkövetni koszovói kormányépületek és szerb ortodox templomok ellen.

A koszovói rendőrség ezidáig cáfolta az olasz titkosszolgálati információkat, azt állítva, hogy Muhaxheri még mindig Szíriában van. Az biztos, hogy 2013-ban a terrorista vezér egyszer már sikeresen bejutott az országba. Mielőtt azonban letartóztathatták volna, visszatért Szíriába.

(The Daily Mail)